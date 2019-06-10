(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Пожар на Казанском пороховом заводе потушен, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 17.14 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на Казанском пороховом заводе», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем загорелась кровля производственного здания на площади 300 кв. метров. Как уточнили в МЧС РТ, пожар произошел в законсервированном здании, где проходили ремонтные работы.

Порядка полутора часов потребовалось огнеборцам, чтобы полностью справиться с огнем. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы пороховым и взрывчатым веществам также нет.



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