МЧС: Пожар на Казанском пороховом заводе не представляет угрозы для населения

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). На Казанском пороховом заводе случился пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о пожаре на территории Казанского порохового завода поступило сегодня в 15.52 на единый номер вызова экстренных служб 112», – сообщили в МЧС РТ.

Огонь охватил кровлю производственного здания на площади 300 кв. метров. Угрозы пороховым и взрывчатым веществам нет.

На месте работают подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона и подразделений Спецуправления № 35 по третьему номеру вызова.

В 16.54 пожарным удалось локализовать пожар на площади 300 кв. метров.

Пожар произошел в законсервированном здании, где проходили ремонтные работы. В результате происшествия никто не пострадал.







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