Ильдус Габдрахманов о завершении посевной кампании в РТ: Полевая работа проведена качественно

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане завершились посевные работы. Площадь посева на республиканских полях в сравнении с минувшими годами не изменилась и составила около 2,8 млн гектаров, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

«В самой структуре посевов больших изменений нет — мы традиционно имеем 1,5 млн гектаров зернового клина, около 900 тыс. гектаров — это кормовые культуры», — рассказал спикер.

Он также добавил, что в 2019 году увеличили сев технических культур — подсолнечника, рапса, сахарной свеклы и др. В этом году он составляет около 355 тыс. гектаров.

«В целом посевная прошла успешно. Во-первых, [была проведена] серьезная подготовительная работа в зимний период — подготовка кадров, техники. Погодные условия для первого этапа вегетации неплохие — осадки и в целом температурный режим неплохой. Полевая работа проведена качественно», — заключил Габдрахманов, добавив, что во время посевной на полях работали свыше 10 тыс. тракторов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минсельхоз РТ планирует получить финансовую помощь после гибели озимых культур на республиканских полях. Соответствующие документы ведомство уже направило в Минсельхоз РФ.

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