Минсельхоз РТ планирует получить финансовую помощь после крупной гибели озимых культур

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Минсельхоз РТ планирует получить финансовую помощь после гибели озимых культур на республиканских полях. Соответствующие документы ведомство уже направило в Минсельхоз РФ, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

«Москва проводит экспертизу, документы приняты, и, конечно, есть желание получить хотя бы частично финансовую помощь. Пока нареканий на подготовленные документы нет — гибель на самом деле была, она подтверждена фотографиями, соответствующей комиссионной оценкой», — отметил спикер.

В 2018 году на полях Татарстана посеяли 553 тыс. гектаров озимых, из них 218 тыс. гектаров погибли. Общий ущерб составляет 1,6 млрд рублей. Больше всего в результате гибели озимых пострадали Буинский, Дрожжановский, Тетюшский и Камско-Устьинский районы.

«Ежегодно определенные площади погибают, но такой большой гибели в последние годы не было. Я бы не сказал, что здесь были серьезные нарушение самой технологии сева озимых. Это особенность года, ЧП, аномальные погодные условия. Высокий снежный покров, мерзлоты практически не было, талая почва, активный расход сахаров — соответственно ослаблены растения», — добавил Габдрахманов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.