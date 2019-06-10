Ильдус Габдрахманов: Обмеление Куйбышевского водохранилища не нанесет ущерба земледелию

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Критическое снижение уровня воды в Куйбышевском водохранилище не нанесет ущерба сельскому хозяйству РТ. Такое мнение на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» высказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

«В целом для земледелия я ущерба не вижу. Обеспечение влагой на полях для сельхозкультур достаточно хорошее», — отметил спикер.

Он также добавил, что всего в Татарстане свыше 30 тыс. гектаров орошаемых земель. Все они, по словам Габдрахманова, привязаны к гидротехническим сооружениям и прудам.

Ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой на Минэкологии РТ сообщало, что Куйбышевское водохранилище будет гарантированно наполнено до уровня 52,5 метра по Балтийской системе измерений к 15 июня. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище 7 июня достигал 52,3 метра. Водохранилище продолжает наполняться с интенсивностью 3 сантиметра в сутки.

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