Рэпер Slame из Казани победил во втором сезоне шоу «Песни» и получил 6 млн рублей

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). 24-летний рэпер из Казани Вячеслав Исаков, известный под сценическим псевдонимом Slame, стал победителем второго сезона шоу «Песни» на ТНТ и получил 6 млн рублей. Об этом стало известно из Instagram’a исполнителя.

В рамках проекта молодые артисты создают свою музыку и пробиваются на большую сцену. Вячеслав преодолел все отборочные этапы и в итоге попал на шоу.

В своем эмоциональном посте Вячеслав Исаков поблагодарил команду Black Star и отдельно – своего наставника Тимати.

«Ребятули, это наша Победа! Наша общая победа! <…> Отдельная огроменная благодарность всей команде Black Star. Это потрясающие люди и профессионалы своего дела! Я безумно рад, что мы будем бок о бок двигаться дальше, ну огонь же есть», – написал в своем блоге Слава.

Вячеслав – боец студенческого отряда «Казань». В 2015 году он прошел свой трудовой семестр в составе студенческого строительного отряда «Казань» на всероссийской студенческой стройке «Космодром “Восточный”».

Поклонники певца отметили, что победа артиста была заслуженной: «Не зря топили за тебя. Поздравляем тебя, удачи тебе во всем», «Иначе и быть не могло», «Ты лучший», – написали они в соцсетях.

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