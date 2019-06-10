Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Для всех жителей России наступившая рабочая неделя будет короче на один день. Об этом напоминает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Лишний выходной связан с празднованием в среду, 12 июня, Дня России, который является нерабочим праздничным днем, отметили в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», продолжительность рабочего дня в предпраздничный день 11 июня будет сокращена на один час.

При этом для жителей Татарстана сокращенной благодаря празднованию Ураза-байрама была и минувшая рабочая неделя. Традиционно первый день этого праздника, пришедшийся в этом году на 4 июня, является в республике нерабочим.

Следующие длинные выходные ждут россиян только осенью – со 2 по 4 ноября.

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