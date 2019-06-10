На Сабантуе в Менделеевске побили местный рекорд по конкуру

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). На Сабантуе в Менделеевске оказался побит местный рекорд по конкуру. Эти конноспортивные состязания стали традиционной частью городских торжеств по случаю праздника плуга, пишет ИЦ «Менделеевск».

Соревновавшиеся друг с другом юные жокеи демонстрировали силу, ловкость, грацию и стремление к победе. Алина Шамбазова преодолела планку в 1 м 60 см, тогда как максимальная преодоленная ранее высота равнялась 1 м 40 см.

Официальная часть празднования была посвящена аграриям. Для них прозвучала музыкально-литературная композиция с участием детских творческих коллективов.

Тружеников села поздравили глава Менделеевского района Валерий Чершинцев, мэр удмуртского города Можги Михаил Трофимов и председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. Кроме того, состоялось награждение отличившихся сельчан.

Гости праздника смогли попробовать свои силы в преодолении наклонного бума, лазании на столб, армрестлинге и борьбе корэш. Помимо этого, желающие сразились в шахматы и волейбол. Дети смогли отдохнуть на батутах и каруселях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что два мототуриста из Китая стали участниками Сабантуя в менделеевском селе Камаево.

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