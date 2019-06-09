Два мототуриста из Китая стали участниками Сабантуя в менделеевском селе Камаево

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Сабантуй не знает границ: в менделеевсом селе Камаево праздник плуга созерцали представители Китая. Два мототуриста заехали в поселение, издалека увидев красиво оформленный майдан, передает ИЦ «Менделеевск».



Жители КНР были осведомлены о национальном празднике: с помощью интернет-переводчика они поинтересовались у местных жителей временем начала борьбы корэш. Когда сельчане изъявили желание сфотографироваться на память, заграничные гости никому не отказали.





Праздник запомнился жителям и гостям села играми, состязаниями, концертом. Над майданом красовался флаг Сабантуя, право поднять который было предоставлено ветерану сельского хозяйства Равилю Хайриеву. Собравшихся поздравили главы района и поселения Валерий Чершинцев и Инзиля Аглиева. Руководитель хозяйства «Камай-Агро» Динар Аглиев вручил лучшим работникам благодарственные письма и ценные подарки.



В другом поселении Менделеевского района – Бизякинском – на Сабантуе выступили столичные артисты и «Мини-мисс Очарование». Праздник плуга начался со зрелищных конных скачек. В забегах участвовали не только местные скакуны, но и кони гостей.



В официальной части к сельчанам обратились заместитель главы района Лейсан Галеева, глава поселения Ильмир Кашафутдинов и директор колхоза «Кама» Рафиснур Садриев.

Программу продолжили традиционные соревнования: бег в мешках, лазанье на столб, волейбольные баталии, поднятие гири, армрестлинг, национальная борьба. В концертной программе выступили казанские певицы Альбина Апанаева и Алина Сафиуллина.

«Изюминкой» Сабантуя стали игра на курае в исполнении обладательницы титула «Мини-мисс Очарование Татарстана-2019» Амиры Гильмановой, а ее сестра Амина исполнила татарские песни. Девушки имеют непосредственное отношение к Бизякам: их дедушка Рашит Калимуллин родом из этого села.

Желающие могли продегустировать шашлыки, выпечку, чай. Для детей работали аттракционы.

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