В Казани среди 340 школьников со всей России определили лучших юных инспекторов движения

(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Казани завершились 38-е Всероссийские соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019».

Праздничный концерт в честь закрытия конкурса прошел в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Для гостей мероприятия выступили лучшие танцевальные ансамбли со всего Татарстана.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил всех участников с завершением конкурса. Он отметил, что во время состязаний юные инспекторы показали хорошее знание Правил дорожного движения и продемонстрировали отличные навыки оказания первой медицинской помощи.

«Уверен, что конкурс понравился всем: участникам, сотрудникам Госавтоинспекции, организаторам и зрителям. Дети получили возможность активно поучаствовать в профилактике дорожно-транспортного травматизма», – сказал Алексей Песошин.

В десятку лучших команд вошли юные инспекторы движения из Санкт-Петербурга, Московской области, Свердловской области, Севастополя, Тамбовской области, Ханты-Мансийска и Чувашской Республики. Третье место заняла команда из Тюменской области, второе – из Липецкой области. Лучшими по результатам конкурса оказались школьники из Калининградской области, ставшие первыми.

Участники команды, занявшей первое место, рассказали, что долго и тщательно готовились к конкурсу. «Мы очень долго готовились. Мы даже немного ожидали, что займем призовое место. На областных конкурсах мы тоже были лучшими», – заметили калининградцы.

Команда из Татарстана в этом году участвовала в соревнованиях вне конкурса. Однако ребята набрали больше всего баллов за прохождение заданий.

«Я поставил себе цель пройти все конкурсные испытания без штрафных баллов. И мне это удалось. За нас болел весь Татарстан, и мы чувствовали эту поддержку. Мы очень рады, что достойно защитили честь нашей республики на конкурсе», – сказал один из членов татарстанской команды.

Соревнования юных инспекторов движения будут проходить и дальше. Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что благодаря таким событиям снизится детская смертность на дорогах страны.

«Юидовское движение выделено в отдельную программу. Каждый год вплоть до 2024-го будут разрабатываться новые положения для развития юных инспекторов. В рядах юидовского движения сейчас насчитывается свыше 300 тыс. ребятишек. Их нужно поддержать, чтобы прийти к нулевой смертности среди детей на дорогах», – сказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

38-й Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» проходил в Казани с 4 по 9 июня. Участие в соревнованиях приняли 340 школьников из 85 регионов России. В столице Татарстана состязания были организованы уже в третий раз.

Соревновались ребята на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». Во время турнира сотрудники Госавтоинспекции и педагоги оценивали мастерство школьников в управлении велосипедом, знание ПДД и навыков оказания первой медицинской помощи.

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