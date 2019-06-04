В Казани более 340 школьников со всей России сразятся за звание лучшего юного инспектора движения

(Казань, 4 июня, «Татар-информ», Елена Саляхова). С 4 по 9 июня 2019 года в Казани пройдет 38-й Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Участие в соревнованиях примут 340 школьников в возрасте от 10 до 12 лет со всей России.

В Казани соревнования проходят уже в третий раз. Впервые в столице Татарстана конкурс прошел более 30 назад – в 1986 году. Второй раз Казань приняла участников соревнований спустя 20 лет. В это раз за звания лучших из лучших ребята сразятся на территории международного выставочного центра «Казань Экспо».

Праздничный концерт в честь открытия конкурса прошел в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Участников соревнований поприветствовал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, а также почетные гости столицы – замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская и замначальника главного управления ОБДД МВД России Владимир Кузин.

Выступая перед гостями и участниками Премьер-министр Татарстана отметил, что республика уже в третий раз участвует в соревнованиях. «Мы рады, что проведение конкурса в нашей республике становится доброй традицией. На счету наших команд блестящие победы на Всероссийских и Европейских конкурсах. Уверен, что в будущем ряды юидовцев станут крепче», – отметил Алексей Песошин.

Во время соревнований юные участники покажут свое мастерство в управлении велосипедом, блеснут знаниями ПДД, а также продемонстрируют навыки оказания первой медицинской помощи.

Оценивать конкурсантов будут инспекторы ГИБДД и педагоги, которые прошли специальные курсы по повышению квалификации.

«Курсы повышения квалификации разработаны по специальным программам, которые были проверены сотрудниками Госавтоинспекции по безопасности дорожного движения, чтобы они соответствовали правилам», – уточнила Лариса Фальковская.

После праздничного концерта посетителям продемонстрировали новое учебное оборудование и тематические подделки школьников. Особый интерес у маленьких конкурсантов вызвали современные вело-и мототренажеры. Ребята с удовольствием проехали пару кругов по виртуальному треку.

В очереди к велотренажеру удалось пообщаться с участником команды из Курганской области. Школьник рассказал, что участвует в конкурсе второй раз, но его команда финал вышла только в этом году.

«Я надеюсь, что наша команда займет первое место. Если не первое, то хотя бы войдет в десятку лучших», – поделился мальчик.

Команды, которые займут первые и вторые места, будут представлять Россию на Европейском конкурсе «FIA».



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