Терапевт назвала основные ошибки, приводящие к ожирению

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина перечислила основные ошибки, приводящие к ожирению у взрослых и детей. Об этом пишет «Российская газета».

Одной из основных причин ожирения специалист назвала избыток еды при недостатке физической активности. Родители часто не учитывают, сколько энергии тратит ребенок, пояснила она.

Другой важной ошибкой, по словам Драпкиной, является несбалансированное питание: дети получают с едой слишком много углеводов, но при этом в их рационе не хватает клетчатки.

Врач указала на необходимость разумного отношения к пище: восприятие рекламы еды должно быть критическим. Кроме того, она посоветовала по возможности возрождать «культуру неспешной еды», используя все возможности для совместных обедов или ужинов, а также не пренебрегать завтраками.

Сейчас в России наблюдается взрывной рост количества людей, страдающих ожирением. По сравнению с 2003 годом число страдающих ожирением мужчин выросло в три раза, обратила внимание на актуальность проблемы медик.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медики определили основную причину детского ожирения.

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