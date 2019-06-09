Врач перечислила особенно уязвимые в жару категории людей

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Жаркая погода наиболее опасна для маленьких детей и пожилых людей, особенно маломобильных, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь – сердца и сосудов, и беременных женщин. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением московской клинической больницы № 31 Марина Анисимова, передает RT.

По словам специалиста, опасность жары для людей связана с вызванным ею недостатком жидкости. «Кровь становится более густой, возможно повышение давления, развитие более активного тромбообразования...» – пояснила врач. И добавила, что возможны и иные реакции на жаркую погоду – например, гипотония.

Терапевт рекомендовала в жаркую погоду обязательно носить головной убор и использовать одежду из «дышащих» тканей, а также каждые полчаса или час пить по стакану чистой воды.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что специалист К(П)ФУ посоветовал пить зеленый чай и не носить бейсболку в жару.

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