Специалист КФУ посоветовал пить зеленый чай и не носить бейсболку в жаркую погоду

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Заведующий отделением профилактики поликлиники Университетской клиники КФУ Лилия Мингазутдинова дала рекомендации, которые помогут вынести летнюю жару. Специалист напомнила, что в жаркую погоду необходимо иметь при себе охлажденную питьевую воду, головной убор или зонт.

«Если речь идет о шляпе, то она должна быть с широкими полями, бейсболку носить в такую погоду не рекомендуется», — отметила она, добавив, что следует отдавать предпочтение одежде свободного кроя из натуральных тканей.

Кроме того, помочь в жару может белый легкий шарф или косынка, смоченные водой, поскольку слегка влажная ткань создает эффект кондиционера, если накинуть ее на плечи.

«Также хорошо при себе иметь термальную воду или воду с пульверизатором», — рассказала медик.

Зеленый чай может помочь адаптироваться к жаре, поскольку он снижает потребность организма в жидкости, обладает тонизирующим эффектом, стимулирует нервную систему, нормализует пищеварение.

«Холодный чай пить нежелательно, равно как и употреблять зеленый чай за 3-4 часа до сна. Кроме того, рекомендуется пить чай без использования сахара», — посоветовала специалист, пояснив, что лучше отдавать предпочтение свежим фруктам и сухофруктам.

Также Мингазутдинова предупредила об опасности привычки пить напитки со льдом в жаркую погоду. У человека случается спазм кровеносных сосудов, которые при высокой температуре воздуха расширяются, чтобы обеспечить необходимый теплообмен. Нарушение теплоотдачи приводит к перегреву организма.

По словам специалиста, в жаркий период сердце и сосуды спасает витамин С, поскольку он укрепляет стенки кровеносных сосудов, повышает прочность и эластичность капилляров и регулирует процессы кроветворения. Благодаря витамину С человеческий организм в зной работает без сбоев.

«Наибольшее количество витамина С содержится в шиповнике, черной смородине, клубнике, апельсинах, петрушке, болгарском перце, пекинской капусте, брокколи, укропе, базилике», — перечислила Мингазутдинова, подчеркнув, что из-за быстрого времени распада этого витамина продукты следует употреблять в свежем виде.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.