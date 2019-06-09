Абсолютным батыром федерального Сабантуя стал Раиль Нургалиев из Татарстана

(Новосибирск, 9 июня, «Татар-информ»). Абсолютным батыром федерального Сабантуя в Новосибирске стал борец из Татарстана Раиль Нургалиев. Он участвовал в состязании батыров в весовой категории до 100 кг.

Обладателя главного приза федерального Сабантуя – автомобиля Volkswagen Polo определили с помощью жребия. Приз разыграли среди победителей в разных весовых категориях. Удача улыбнулась другому борцу из Татарстана Ленизу Абдуллину, ставшему лучшим в категории до 120 кг.

Комментируя корреспонденту ИА «Татар-информ» итоги состязаний, Разиль Нургалиев сказал, что доволен результатами жеребьевки. «Радует, что главный приз достался батыру из Татарстана», – сказал он.

Однако, по его мнению, организаторам федерального Сабантуя следует отказаться от розыгрыша автомобиля, ограничившись вручением абсолютному батыру барана. Или установить два главных приза – для двух абсолютных батыров в весовых категориях до 80 и до 120 кг. Это было бы более справедливо, уверен борец из Татарстана.

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