Татар-информ

9 июня 2019, 13:42

Официальная хроника

Рустам Минниханов и губернатор Новосибирской области открыли Федеральный Сабантуй

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Официальная хроника

Рустам Минниханов и губернатор Новосибирской области открыли Федеральный Сабантуй

Фото: tatarstan.ru, Владимир Васильев

Рустам Минниханов поблагодарил и отметил республиканскими госнаградами активистов татарской общины Новосибирской области.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло приняли участие в церемонии открытия Федерального Сабантуя в Новосибирске, сообщает пресс-служба Президента РТ. 

После музыкального пролога почетные гости поприветствовали всех присутствующих на празднике. Рустам Минниханов поблагодарил и отметил республиканскими госнаградами активистов татарской общины Новосибирской области. 

«Для нас большая честь, и Новосибирская область не случайно была выбрана местом проведения праздника. В регионе проживает более 24 тысяч татар. На этой земле формировались этнические группы сибирских татар», — сказал Президент РТ, отметив, что руководство области с большим уважением относится к обычаям и традициям всех проживающих в регионе народов.

По словам Рустама Минниханова, в этом году Сабантуй при поддержке Татарстана отмечается в 56 российских регионах и 30 зарубежных странах. 

Президент республики поблагодарил за прекрасную организацию мероприятия Андрея Травникова и всех новосибирцев, принимающих участие в празднике. Кроме того, он особо отметил главу Нижнекамского района Айдара Метшина и нижнекамцев, которые несколько лет являются главными организаторами Федерального Сабантуя.

После поздравлений почетные гости посетили площадки, где проходят народные гулянья и состязания, а также попробовали национальные угощения. 

По данным Всероссийской переписи населения в Новосибирской области проживает более 24 тысяч татар. Наибольшее количество татаров живет в Барабинском, Венгеровском, Каргатском, Колыванском, Куйбышевском, Кыштовском, Татарском, Убинском, Усть-Тарском и Чановском районах.

 

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