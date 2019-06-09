Рустам Минниханов и губернатор Новосибирской области открыли Федеральный Сабантуй

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло приняли участие в церемонии открытия Федерального Сабантуя в Новосибирске, сообщает пресс-служба Президента РТ.

После музыкального пролога почетные гости поприветствовали всех присутствующих на празднике. Рустам Минниханов поблагодарил и отметил республиканскими госнаградами активистов татарской общины Новосибирской области.

«Для нас большая честь, и Новосибирская область не случайно была выбрана местом проведения праздника. В регионе проживает более 24 тысяч татар. На этой земле формировались этнические группы сибирских татар», — сказал Президент РТ, отметив, что руководство области с большим уважением относится к обычаям и традициям всех проживающих в регионе народов.

По словам Рустама Минниханова, в этом году Сабантуй при поддержке Татарстана отмечается в 56 российских регионах и 30 зарубежных странах.

Президент республики поблагодарил за прекрасную организацию мероприятия Андрея Травникова и всех новосибирцев, принимающих участие в празднике. Кроме того, он особо отметил главу Нижнекамского района Айдара Метшина и нижнекамцев, которые несколько лет являются главными организаторами Федерального Сабантуя.

После поздравлений почетные гости посетили площадки, где проходят народные гулянья и состязания, а также попробовали национальные угощения.

По данным Всероссийской переписи населения в Новосибирской области проживает более 24 тысяч татар. Наибольшее количество татаров живет в Барабинском, Венгеровском, Каргатском, Колыванском, Куйбышевском, Кыштовском, Татарском, Убинском, Усть-Тарском и Чановском районах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.