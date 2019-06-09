Казахстанцы голосуют за будущего Президента страны в Генконсульстве в Казани

(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Сегодня в Республике Казахатан проходят выборы главы государства. Для граждан страны, оказавшихся в этот период в Татарстане, в Генеральном консульстве Казахстана организован пункт для голосования.

«Так совпало, что в это время я оказалась в Казани и пришла на выборы исполнить свой гражданский долг, хотя и не живу сейчас в Казахстане. Надеюсь, эти выборы пройдут честно, прозрачно», — поделилась избирательница Жанна И.

В пункт голосования некоторые граждане Казахстана приходили целыми семьями. Руслан Абжулов пришёл с женой и тремя детьми. Все они находятся на отдыхе в столице РТ и, пользуясь случаем, решили проголосовать в Генконсульстве в Казани.

«Мы проживаем в Казахстане, городе Актобе, а дочь моя учится в КФУ. Я считаю, что выборы — это важный этап дальнейшего развития Казахстана, мы уверены, что будет стабильность, перспектива, мирное небо и дети наши будут счастливы в Казахстане», — отметил избиратель.

Интерес к выборам проявили люди всех возрастов – и студенты, и пенсионеры.

«После выхода на пенсию мы приехали жить в Казань. Но мы все же граждане Казахстана и исполняем свой гражданский долг. Мы ожидаем, что после выборов Казахстан и Россия продолжат поддерживать такие же хорошие отношения. Всё-таки мы же все из одной большой страны — СССР», — рассказал пенсионер Валерий Ахмедов.

Помимо Казани граждане Казахстана могут проголосовать еще в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и Омске.

Избирательный участок работает с 7 утра до 8 часов вечера по местному времени. При посещении избирательного участка при себе нужно иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Напомним, Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства 19 марта 2019 года. На следующий день бывший глава Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность Президента страны.

Сейчас на пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий Президент, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от националистического движения «Судьба нации» Амиржан Косанов, кандидат от общественного объединения «Орлы великой степи» Садыбек Тугел, Дания Еспаева, представляющая Демократическую партию «Ак жол» и Толеутай Рахимбеков от партии «Село».

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