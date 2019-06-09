Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах Президента Казахстана

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Казахстане проходят выборы главы государства. Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также отдал свой голос на избирательном участке № 58, который располагается во Дворце школьников, передает ТАСС.

Назарбаев заявил, что к власти должно прийти новое поколение управленцев, которое поведет страну к новым высотам.

«Сегодня проходят выборы президента нашей страны, народ выбирает не только человека, выбирает свое будущее, свою судьбу, свою страну и все, что мы будем делать», — подчеркнул он.

По его словам, народ, выбирая нового руководителя страны, возлагает на него надежды на стабильность и спокойствие в стране.

«Сегодня весь народ на 10 тыс. участках в Казахстане голосует за выборы нового президента. С ним, конечно, связывают надежды на лучшее будущее, стабильность нашей страны, спокойствие в нашей стране», — выразил свое мнение Нурсултан Назарбаев.

Ранним утром отдал свой голос и действующий Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Наш народ волнуют многие вопросы социально-экономического положения. Поэтому выборы — это хороший случай для того, чтобы определиться с тем вопросом, кто будет возглавлять страну, чтобы определиться, каким будет наше государство в будущем», — заявил Токаев после того, как проголосовал.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе Касым-Жомарт Токаев, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от националистического движения «Судьба нации» Амиржан Косанов, кандидат от общественного объединения «Орлы великой степи» Садыбек Тугел, Дания Еспаева, представляющая Демократическую партию «Ак жол» и Толеутай Рахимбеков от партии «Село».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.