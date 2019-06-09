Губернатор Новосибирской области отметил большой вклад татарского народа в развитие региона

(Новосибирск, 9 июня, «Татар-информ»). Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил большой вклад татарского народа в развитие региона, а также подчеркнул, что существует огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества между Татарстаном и Новосибирской областью.

«На самом деле вклад в развитие двух народов — культурный, исторический — он очень большой. Есть также серьёзный взаимный вклад в экономическое развитие», — ответил Травников на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

Он согласился с мнением Президента РТ Рустама Минниханова о том, что существует высокий потенциал будущего взаимовыгодного сотрудничества между Новосибирской областью и Татарстаном.

«Есть огромный потенциал, но уже сегодня есть задел. Наши ученые поставляют технологии татарстанским нефтяникам. Мы подсмотрели проект регионального волейбольного центра — строим на основе проекта казанского. У наших авиастроителей совместные изделия — общими усилиями изготавливаем самолеты, которые укрепляют славу наших ВКС (Воздушно-космических сил РФ — прим. Т-и)», — рассказал губернатор Новосибирской области.

По его мнению, уровень взаимовыгодного сотрудничества между двумя регионами можно оценить на примере проходящего в эти дни Федерального Сабантуя.

«Можно оценить в рублях, но, наверное, вот те отношения, которые мы чувствуем на этом празднике, они демонстрируют их лучше всего», — заключил Травников.

Федеральный Сабантуй в Новосибирске стартовал 8 июня и начался с конных скачек на приз губернатора региона. Основные мероприятия пройдут сегодня на территории парка «Михайловская набережная». Участие в них примут Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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