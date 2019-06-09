Татарстан и Новосибирская область будут расширять взаимовыгодное сотрудничество

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, в ходе встречи стороны подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил Андрея Травникова за содействие в организации Федерального Сабантуя, а также поддержку деятельности татарских общественных организаций области. Он выразил уверенность, что праздник пройдет на высоком уровне.

По словам Президента РТ, ежегодный товарооборот между двумя регионами уже в течение нескольких лет составляет около 3,5 млрд рублей. Татарстан поставляет в область продукты питания, товары народного потребления, автобусы, грузовые и легковые автомобили, шины, лекарства, химическую продукцию. В свою очередь Новосибирская область снабжает республику продуктами питания, отделочными и лакокрасочными материалами.

Стороны согласились, что имеется большой потенциал для дальнейшего развития товарооборота. Президент РТ подчеркнул, что республика готова наращивать поставки продукции машиностроения, авиастроения, нефтехимии, сельского хозяйства и здравоохранения.

Татарстанские научные организации и вузы также заинтересованы в расширении взаимодействия с Новосибирской областью. В будущем планируется подписание совместных программ сотрудничества в области научных исследований и профподготовки кадров.

Прошедшая в апреле в Казани встреча была весьма продуктивной, по ее итогам подготовлено новое соглашение о сотрудничестве и план мероприятий по его реализации до 2021 года, добавил Рустам Минниханов.

Также он напомнил, что конце августа в столице РТ пройдет 45-й мировой чемпионат по профмастерству «Ворлдскиллс» и пригласил делегацию Новосибирской области посетить в эти дни Татарстан.

Сегодня утром Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Новосибирск. Президент РТ планирует принять участие в татарском национальном празднике «Федеральный Сабантуй — 2019».

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