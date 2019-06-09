Татар-информ

9 июня 2019, 08:00

Политика

Сегодня в Республике Казахстан проходят выборы Президента страны

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Политика

Сегодня в Республике Казахстан проходят выборы Президента страны

Граждане Казахстана смогут проголосовать за кандидатов в казанском Генконсульстве.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Республике Казахстан проходят внеочередные выборы Президента страны. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий Президент Касым-Жомарт Токаев, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от националистического движения «Судьба нации» Амиржан Косанов, кандидат от общественного объединения «Орлы великой степи» Садыбек Тугел, Дания Еспаева, представляющая Демократическую партию «Ак жол» и Толеутай Рахимбеков от партии «Село».

Граждане Республики Казахстан, которые находятся в этот день в Казани, смогут проголосовать в Генеральном консульстве по адресу: улица Карла Маркса, дом 8/13, рассказали ИА «Татар-информ» в посольстве Казахстана в России.

Избирательный участок будет работать с 7 до 20 часов по местному времени. При посещении избирательного участка при себе нужно иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Помимо Казани, граждане Казахстана смогут проголосовать в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и Омске.

Напомним, Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства 19 марта 2019 года. На следующий день бывший глава Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность Президента страны.

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Сегодня в Республике Казахстан проходят выборы Президента страны

Граждане Казахстана смогут проголосовать за кандидатов в казанском Генконсульстве.

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