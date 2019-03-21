На Федеральный Сабантуй в Новосибирск приехали татары из 29 регионов России

(Новосибирск, 9 июня, «Татар-информ»). По данным Всемирного конгресса татар, на Федеральный Сабантуй в Новосибирск приехали около 500 представителей татарской национальности из 29 регионов РФ, а также из Казахстана.

Председатель татарской национальной культурной автономии Красноярского края Вагиз Файзуллин в ходе беседы с корреспондентом ИА «Татар-информ» назвал Федеральный Сабантуй местом встречи татар со всей России и поделился, что приехал и с целью изучения проведения праздника.

«В Красноярске тоже проводился Федеральный Сабантуй, и мне интересно сравнить», — рассказал Файзуллин.

Он подчеркнул, Федеральный Сабантуй — хороший повод для встречи с соплеменниками, а также для общения и обмена мнениями. В то же время, считает Файзуллин, необходимо сохранять изначальную функцию Сабантуя как праздника тружеников села. По его мнению, программа праздника должна включать чествование передовиков сельского хозяйства.

Лидер татарской общественной организации Чувашии Фарит Гибатдинов напомнил, что в прошлом году Федеральный Сабантуй прошел в Чебоксарах и праздник в Новосибирске ему также интересен и с точки зрения организации и программы.

Участница ансамбля песни и танца «Птица счастья» из города Шарыпово Красноярского края Загиба Исламгереева рассказала, что для участия в празднике коллектив преодолел 750 км. Ансамбль выступит на концертной площадке Сабантуя в Новосибирске. Сама Загиба Исламгереева — уроженка Ютазинского района Татарстана, но уже 40 лет живёт в Красноярском крае.

Федеральный Сабантуй в Новосибирске стартовал 8 июня и начался с конных скачек на приз губернатора региона. Основные мероприятия Федерального Сабантуя пройдут сегодня на территории парка «Михайловская набережная». Участие в них примут Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.