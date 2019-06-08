Эстафету флага WorldSkills доставили в Кайбицкий район Татарстана

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Сегодня эстафета флага WorldSkills прибыла в Кайбицкий район, пишет газета «Кайбицкие зори».

«Прибытие эстафеты флага WorldSkills в Кайбицы пришлось на день Сабантуя, поэтому многочисленные гости праздника встретили его на майдане дружными аплодисментами», — говорится в сообщении.

Председатель Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Валерий Кандилов, который приехал поздравить кайбичан от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова, отметил, что флаг WorldSkills, прибыл в республику, побывав в разных странах мира.

Теперь герб Кайбицкого района к флагу прикрепил глава района Альберт Рахматуллин. «Кайбичане гордятся своими земляками — победителями чемпионатов WorldSkills. Их мы пригласили и на Сабантуй», — сказал он.

Выпускник Большекайбицкой школы Вадим Поляков завоевал золотую медаль в компетенции «Холодильная техника и кондиционирование» и стал чемпионом мира 2017 года на соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах. Также он стал чемпионом Европы, завоевав золото в 2016 году на пятом чемпионате Швеции по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс».

Вероника Салатова из Муратова в прошлом году стала чемпионом в компетенции «Визуальный мерчендайзинг» (искусство создавать витрины) на шестом Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске.

В прошлом году студент третьего курса Казанского строительного колледжа Адель Губайдуллин из Малых Мемей занял третье место в компетенции по строительным работам на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» РТ чемпионатского цикла 2018-2019 годов, прошедшем в Казани.

В этом году в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который прошел в Казани с 20 по 24 мая, принял участие Алексей Агафонов из Малого Подберезья. Он стал бронзовым призером сборной команды Татарстана. Алексей учится на втором курсе Казанского строительного колледжа и показал мастерство в компетенции «Облицовка плиткой».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эстафета флага WorldSkills прибыла в Мензелинск.

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