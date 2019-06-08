Татар-информ

8 июня 2019, 20:29

Общество

Эстафету флага WorldSkills доставили в Кайбицкий район Татарстана

Рекомендуем

Общество

Эстафету флага WorldSkills доставили в Кайбицкий район Татарстана

Фото: kaibicy.ru

Герб Кайбицкого района к флагу WorldSkills прикрепил его глава Альберт Рахматуллин.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Сегодня эстафета флага WorldSkills прибыла в Кайбицкий район, пишет газета «Кайбицкие зори».

«Прибытие эстафеты флага WorldSkills в Кайбицы пришлось на день Сабантуя, поэтому многочисленные гости праздника встретили его на майдане дружными аплодисментами», — говорится в сообщении.

Председатель Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Валерий Кандилов, который приехал поздравить кайбичан от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова, отметил, что флаг WorldSkills, прибыл в республику, побывав в разных странах мира.

Теперь герб Кайбицкого района к флагу прикрепил глава района Альберт Рахматуллин. «Кайбичане гордятся своими земляками — победителями чемпионатов WorldSkills. Их мы пригласили и на Сабантуй», — сказал он. 

Выпускник Большекайбицкой школы Вадим Поляков завоевал золотую медаль в компетенции «Холодильная техника и кондиционирование» и стал чемпионом мира 2017 года на соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах. Также он стал чемпионом Европы, завоевав золото в 2016 году на пятом чемпионате Швеции по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс». 

Вероника Салатова из Муратова в прошлом году стала чемпионом в компетенции «Визуальный мерчендайзинг» (искусство создавать витрины) на шестом Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске. 

В прошлом году студент третьего курса Казанского строительного колледжа Адель Губайдуллин из Малых Мемей занял третье место в компетенции по строительным работам на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» РТ чемпионатского цикла 2018-2019 годов, прошедшем в Казани.

В этом году в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который прошел в Казани с 20 по 24 мая, принял участие Алексей Агафонов из Малого Подберезья. Он стал бронзовым призером сборной команды Татарстана. Алексей учится на втором курсе Казанского строительного колледжа и показал мастерство в компетенции «Облицовка плиткой». 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эстафета флага WorldSkills прибыла в Мензелинск.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Елабуге наградили главных героев Сабантуя-2019
Новости дня
20:29
Эстафету флага WorldSkills доставили в Кайбицкий район Татарстана

Герб Кайбицкого района к флагу WorldSkills прикрепил его глава Альберт Рахматуллин.

19:11
В Елабуге наградили главных героев Сабантуя-2019

Абсолютным батыром этого года стал Ильнар Галимов.

18:41
В РЖД поделились планами по переработке мусора из поездов в бумажные полотенца
18:20
Сабантуй в Елабуге отметили конными скачками и показательными выступлениями наездников

Главное действие праздника плуга развернулось на Шишкинских прудах.

17:46
Наталия Фишман выступила в защиту задержанного журналиста Ивана Голунова

Корреспондента отдела расследований Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков.

17:19
Фарид Мухаметшин встретился с татарстанскими блогерами на Сабантуе в Тюлячинском районе

Особо отличившимся жителям района глава татарстанского парламента вручил государственные награды и Благодарственные письма Председателя Госсовета.

16:47
Казанский «Рубин» начнет новый сезон в Москве

В первом туре 14 июля «Рубин» встретится в Москве с «Локомотивом».

16:30
Ученые определили предел выносливости человека
16:01
Скончался председатель национального объединения татар Краснодарского края Василь Ягофаров

В связи с этим печальным событием праздник Сабантуй, который должен был пройти на Кубани 9 июня, перенесен.

15:22
Смертность среди мужчин снизилась почти на 18%
14:58
Жителей Казани бесплатно научат танцевать ирландские танцы

На занятиях казанцы узнают секреты всемирно известного танцевального шоу Riverdance и освоят базовые движения.

14:46
В России готовится к регистрации отечественный препарат для лечения рака
14:26
Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей
14:11
В Казани объявили конкурс на лучшие расписные полотенца к Сабантую

Для участия в конкурсе необходимо выложить в Instagram`e снимок полотенца, вышитого своими руками, или же кого-то из членов семьи.

13:36
На улице Баумана начали менять брусчатку

В данный момент ремонт проводится на перекрестке с улицей Пушкина.

13:20
Шайхразиев: Сабантуй — спортивный и культурный праздник всех народов России

Вице-премьер РТ Василь Шайхразиев открыл Федеральный Сабантуй в Новосибирске.

13:05
В ряде домов Вахитовского района Казани на сутки отключат воду

Отключение связано с проведением работ по подключению водопроводов.

12:59
В Набережных Челнах иномарка снесла дорожный знак и перевернулась на крышу

ДТП произошло сегодня утром на проспекте Хасана Туфана.

12:50
Ольга Павлова: В моих планах — участие в «Гонке героев»

Депутат отметила, что, несмотря на ее спортивные заслуги, забег требует особой подготовки.

12:32
Книга «Таткнигоиздата» о татарском костюме отмечена в конкурсе «Малая Родина»

Награждение прошло в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве.

12:14
В России отзывают более 300 автомоблилей BMW
11:56
Ольга Павлова об участниках «Гонки героев»: Целеустремлённая, сильная молодёжь сейчас нужна стране

Депутат Госдумы назвала причину популярности забега с препятствиями для участников.

11:42
Семейная программа Летнего книжного фестиваля включит литературный рэп, театр и лабиринт Баухауса

В семейной программе впервые появились события для подростков.

11:31
Замминистра спорта РТ: «Гонка героев» — наилучшее времяпровождение для всей семьи

Айрат Ахмеров прокомментировал проведение в Свияжских холмах забега «Гонка героев».

11:20
Солнце, песок и толпа бегущих людей: в Казани прошёл забег «Гонка героев»

Участие в мероприятии приняли более полутора тысяч человек.

События