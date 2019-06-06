Мензелинск превратился в город профессий после прибытия флага Worldskills

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Мензелинск прибыла эстафета флага Worldskills, в честь которого состоялся молодежный форум «Дерзай». Мензелинский район стал третьей остановкой эстафеты в рамках республиканского этапа. До этого он побывал в Нижнекамске и в Алькеевском районе, пишет газета «Мензеля».





Торжество состоялось в парке имени Мусы Джалиля. Здесь собрались учащиеся школ, студенты среднеспециальных учебных заведений, представители учреждений и предприятий района. Собравшихся приветствовал глава района Айдар Салахов. Айдар Фаслахович прикрепил на флаг Worldskills Казань-2019 нашивку – герб Мензелинского района в знак того, что здесь прошла эстафета Флага Worldskills.



В торжественной обстановке представитель оргкомитета 45-го мирового чемпионата Worldskills Казань-2019 Данил Ясельский вручил главе района Айдару Салахову сертификат участника республиканского этапа Эстафеты Флага Worldskills. Далее флаг Worldskills отправится в Кайбицкий район РТ.





В этот день жители и гости района смогли посетить выставки рабочих профессий. Свою продукцию представили педколледж, медучилище, автошкола ДОСААФ РТ, Дом детского творчества, отдел образования, краеведческий музей, музыкальная школа, сельскохозяйственный техникум. Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в этом движении. Благодаря участию в Worldskills студенты узнают много нового о своих профессиях, развивают новые навыки, показывая свои возможности, таланты и получают бесценный опыт.



В день прибытия флага состоялось награждение ребят – призеров регионального чемпионата и победителей Сетевого этапа регионального чемпионата и VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам Worldskills.

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