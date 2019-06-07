Марат Ахметов напомнил аграриям о важности листовой подкормки и борьбы с сорняками

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на традиционном республиканском совещании напомнил аграриям Татарстана о важности листовой подкормки и борьбы с сорняками.

Мероприятие в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами провел Премьер-министр республики Алексей Песошин. Оно состоялось в Доме Правительства региона, информирует пресс-служба Президента РТ.

В своем докладе Марат Ахметов отметил, что в последние дни по всему Татарстану повсеместно прошла приемка посевов. «В целом состояние полей неплохое, но для сохранения их потенциала нужна предметная работа», – подчеркнул он.

В связи с этим министр упомянул особую уязвимость ранних посевов яровых культур при борьбе с сорняками в этот период.

Кроме того, он отметил, что сейчас многие хозяйства республики совмещают защитные работы с листовыми подкормками (опрыскиванием жидким удобрением листьев растений – прим. Т-и). «Они очень эффективны и должны быть массовыми», – констатировал глава Минсельхозпрода РТ.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Марат Ахметов прежде уже отмечал наступление периода активной работы по защите посевов. В свете этого он указывал на необходимость создания стационарных растворных узлов в хозяйствах Татарстана для подготовки жидкости для опрыскивания.

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