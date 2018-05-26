Татар-информ

1 июня 2019, 11:48

ОбществоСельское хозяйство

Марат Ахметов: Наступил период активной работы по защите посевов

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ОбществоСельское хозяйство

Марат Ахметов: Наступил период активной работы по защите посевов

Фото: архив/Александр Эшкинин

Глава Минсельхоза РТ призвал аграриев республики активизировать работу по защите растений.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Наступил период масштабной работы по защите растений, и он должен быть нацелен на своевременное и качественное выполнение операций по формированию урожая. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики, докладывая о ходе весенних полевых работ.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По словам главы Минсельхоза, необходимо провести четыре листовые подкормки растений, совмещая их с защитными мероприятиями. При этом каждая тонна воды (а ее потребуется около 500 тыс. тонн) должна пройти предварительную подготовку, чтобы рабочий раствор соответствовал требованиям, предъявляемым к технологии операций по защите растений по температуре, кислотности и жесткости.

«А это невозможно без стационарных растворных узлов», – заметил министр.

В Минсельхозпроде РТ считают, что любое хозяйство, но в первую очередь те, где свыше 1000 га земли, должны иметь такие центры по подготовке рабочего раствора для ухода за посевами. Всего в республике 426 таких хозяйств. На сегодня имеется около 80 растворных узлов и во многих районах строительство этих центров активно продолжается, отметил Марат Ахметов.

Согласно данным министерства, в число лидеров по созданию таких растворных узлов входит Атнинский район, здесь их за короткий период построили во всех хозяйствах и успешно используют. Также отличились Арский и Балтасинский районы, которые сегодня имеют 8 и 10 растворных узлов соответственно и успешно продолжают строительство новых.

В числе лучших и Кукморский район, где практически все хозяйства построили такие центры. К тому же здесь буквально за 1,5 месяца закуплено пять новых самоходных опрыскивателей, которые используются при листовой подкормке и защите посевов, и каждое хозяйство имеет приборы определения качества воды.

В то же время ряд муниципальных районов еще не построили ни одного растворного узла, где можно было улучшить качество воды до требуемого уровня. В их числе Агрызский, Аксубаевский, Альметьевский, Апастовский, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Менделеевский, Мензелинский, Нижнекамский, Пестречинский, Спасский, Черемшанский, Чистопольский районы.

Согласно данным Минсельхозпрода РТ, при использовании неподготовленной и некачественной воды эффективность препаратов, применяемых при уходе за посевами, значительно снижается (до 50%). 

«Цена потерь только из-за качества воды – около 1 млрд рублей. Это могут быть выброшенные на ветер финансы», – сообщил глава Минсельхозпрода РТ, добавив, что просил бы подключиться к решению вопросов по строительству растворных узлов в хозяйствах и глав районов. «Нам всем нужны экономически состоятельные хозяйства, а не хозяйства-банкроты», – подчеркнул Марат Ахметов.

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, в республике на сегодня обработано посевов против вредителей на 319,3 тыс. га, против болезней – на 224,5 тыс. га, против сорняков – на 768,5 тыс. га.

По данным ведомства, на 1 июня в Татарстане яровой сев проведен на площади 1 млн 765,3 тыс. га (99,3% прогнозу). При этом яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 998 тыс. га, масличные – на 267 тыс. га, сахарная свекла – на 64,7 тыс. га, кукуруза – на 187 тыс. га.  

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