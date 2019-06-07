Свалка на площади 1000 кв. метров ликвидирована благодаря татарстанским экологам

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Свалку бытового мусора организовали местные жители в селе Надырово Альметьевского района Татарстана. Нарушение обнаружено и ликвидировано благодаря экологам, сообщает пресс-служба Минэкологиии РТ.

«Сотрудники Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ обнаружили нарушение во время очередной надзорной проверки. Площадь захламленной территории составила 1000 кв. метров», — сказано в сообщении.

Главе сельского поселения было выдано предписание о необходимости ликвидации несанкционированной свалки. На сегодняшний день территория приведена в надлежащее состояние.

Стоит отметить, что в республике ведется жесткая борьба с подобными нарушениями. В середине мая несанкционированная свалка была ликвидирована в Тукаевском районе благодаря бдительности местных жителей. А в апреле в рамках санитарно-экологического двухмесячника инспекторами Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ в Казани и близлежащих районах зафиксированы 87 свалок, 80 из них уже ликвидированы.



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