В Татарстане ликвидирована устроенная дачниками несанкционированная свалка

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Несанкционированная свалка ликвидирована в Тукаевском районе Татарстана благодаря бдительности местных жителей, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В Прикамское территориальное управление Минэкологии РТ поступило обращение граждан о сбросе отходов производства и потребления на почву в Тукаевском районе. После незамедлительного выезда экологов факт нарушения подтвердился, выявлена несанкционированная свалка в одном из садоводческих некоммерческих товариществ», – отмечается в сообщении.

По факту было возбуждено административное дело по статье 8.2 КоАП РФ. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами она предполагает для физических лиц штраф в размере до 2 тыс. рублей, для должностных – до 30 тыс., для ИП – до 50 тыс., а для юридических – до 250 тыс. К данному моменту свалка полностью ликвидирована.

Экологи республики ведут борьбу со свалками на постоянной основе. За апрель в рамках санитарно-экологического двухмесячника инспекторами Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ в Казани и близлежащих районах зафиксированы 87 свалок. 80 из них уже ликвидированы.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.