В июне жители Татарстана отдохнут на два дня больше

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Два дополнительных выходных дня ждут жителей Татарстана в июне. Об этом сообщает сегодня Минтруд РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 12 июня — День России. Он является нерабочим праздничным днем. В Татарстане нерабочим праздничным днем также является Ураза-байрам», — сказано в сообщении.

День, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Ураза-байрам, определяется Указом Президента РТ. В текущем году в соответствии с Указом Президента РТ таким днем является 4 июня.

Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Таким образом, жителей республики в первый летний месяц ждут два дополнительных дня отдыха — 4 и 12 июня. Продолжительность рабочих дней 3 и 11 июня будет сокращена на один час.

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