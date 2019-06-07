Выступление шведских писателей предварит Летний книжный фестиваль в Казани

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Летний книжный фестиваль, который пройдет в Казани 15 и 16 июня, предварит выступление четырех шведских писателей в Центре современной культуры «Смена» 11 июня.

Жителям и гостям столицы Татарстана о литературе Швеции расскажут поэты Ида Берьель и Мальте Перссон, переводы некоторых стихов которых на русский были опубликованы совсем недавно, а также прозаики Нильс Хокансон и Давид Нюман. Тексты последних впервые прозвучат на русском языке.

Произведения шведских коллег прочитают современные российские и белорусские писатели. Продолжит диалог культур не первый раз приезжающий в Казань Микаэль Нюдаль, который прочтет свои переводы Велимира Хлебникова.

Литературный вечер недаром приурочен к Летнему книжному фестивалю в парке «Черное озеро» – ведь страной-гостем на нем будет Швеция. Мероприятие начнется в 19.30, вход на него будет свободным.

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