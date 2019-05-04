Книжный фестиваль состоится в третьи выходные июня в парке «Черное озеро»

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). 15 и 16 июня в парке «Черное озеро» пройдет XI книжный фестиваль. Вход на фестиваль традиционно будет бесплатным, в прошлом июне его посетили 16 тысяч человек, сообщает Центр современной культуры «Смена».



Подборку на лето предложат 80 издательств — они продемонстрируют бестселлеры и незаслуженно обойденные вниманием книги из публицистики, научно-популярной, документальной и детской литературы.



Помимо ярмарки, фестиваль «Смены» организует масштабную образовательную программу: лекции, дискуссии, творческие встречи. Фестиваль включит и обширную семейную программу — для детей и их родителей состоятся специальные образовательные мастер-классы.



Страной-гостем фестиваля станет Швеция. Многие ассоциируют шведскую литературу только с феноменом детектива и Стига Ларссона, большим количеством самобытной детской литературы, Астрид Линдгрен или Свеном Нурдквистом. Познакомиться ближе с этой страной и ее культурой помогут литераторы, которые примут участие в лекциях и дискуссиях.

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