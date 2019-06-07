Путин поздравил Татарстан с улучшением позиций в рейтинге инвестклимата

(Санкт-Петербург, 7 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Президент России Владимир Путин поздравил Республику Татарстан с улучшением позиций в Национальном рейтинге инвестиционного климата российских регионов, в котором республика завоевала второе место. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме-2019 (ПМЭФ).

«По традиции я хочу назвать и поздравить лидеров рейтинга инвестиционного климата. Это Москва, Татарстан, Тюменская и Калужская области и Санкт Петербург», — отметил глава государства.

Зрительный зал встретил слова Президента России аплодисментами. «Я им тоже поаплодирую», — сказал Путин и похлопал.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан улучшил свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата российских регионов и вышел на второе место в списке. Результаты ежегодного исследования были озвучены на площадке ПМЭФ-2019.

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