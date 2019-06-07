Татар-информ

7 июня 2019, 10:56

Экономика и финансы

Татарстан вошел в тройку лидеров Национального рейтинга инвестклимата регионов РФ

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Экономика и финансы

Татарстан вошел в тройку лидеров Национального рейтинга инвестклимата регионов РФ

Фото: tatarstan.ru

Республика оказалась на второй строчке списка, уступив Москве менее половины балла.

(Санкт-Петербург, 7 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстан улучшил свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата российских регионов и вышел на 2-е место списка. Результаты ежегодного исследования были озвучены на площадке ПМЭФ-2019.

Лидером обновленного списка стала Москва, которая получила 283,6 балла. Татарстан оказался на второй строчке, получив 283,3 балла, — всего на 0,3 пункта меньше лидера списка. В тройку регионов-лидеров также вошла Тюменская область. 

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Присутствовавшие на оглашении результатов эксперты отметили — Татарстан является самым стабильным регионом в рейтинге на протяжении всей его истории. Самыми успешными для республики оказались направления, связанные с механизмами работы организационной поддержки бизнеса и защищенностью предпринимателей. 

Итоги рейтинга прокомментировал присутствовавший на площадке Президент РТ Рустам Минниханов. Он подчеркнул — работа над привлечением инвесторов идет в республике ежедневно. Затем Минниханов обозначил ключевые моменты этого процесса.

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«Первое — это проект „Проверенный бизнес“, который был создан совместно с прокуратурой. За полтора года было обработано 90 тыс. обращений, и половина из них — из-за пределов нашей республики. Предприниматели могут получить здесь консультацию, проверить себя по тем или иным вопросам. Это очень серьезная поддержка для бизнеса», — отметил Рустам Минниханов.

Второй важный фактор, по словам Президента РТ, — помощь бизнесу в продвижении его продуктов. Для этого в республике работает биржевая площадка Агентства госзаказа, где проводятся семинары и есть возможность узнать, куда и как предприниматель может прийти со своим продуктом. 

«Третье — доступ к финансам. Действует „Единое окно“, где в режиме онлайн можно получить всю информацию о более 50 наших финансовых институтов», — сообщил Президент РТ. 

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В завершение Минниханов затронул важную тему для республики и страны в целом — подготовка рабочих профессий. Он напомнил, что на полях ПМЭФ было подписано соглашение между Татарстаном, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и движением WorldSkills. 

«В Казани прошел чемпионат России WorldSkills, в августе у нас будет мировой чемпионат. Здесь мы на первой позиции — у нас 31 ресурсный центр», — сказал Рустам Минниханов и пригласил всех присутствующих в Казань.

 

 

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