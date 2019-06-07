На выборах в Госсовет Татарстана ожидается рекордное количество наблюдателей

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). На выборах в Государственный Совет Татарстана ожидается рекордное количество наблюдателей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Легитимность и прозрачность выборов в первую очередь определяется уровнем контроля. По нашим предварительным оценкам, на выборах в Государственный совет РТ будет беспрецедентное количество наблюдателей от политических партий, Общественной палаты РТ. По нашим прогнозам, на один избирательный участок может приходиться до 25 наблюдателей», – рассказал Шагиахметов.

По его словам, ожидается также традиционно и представители СМИ на избирательных участках. «Присутствие наблюдателей и СМИ способствует и будет способствовать повышению доверия избирателей к результатам выборов», – отметил председатель ЦИК РТ.

Со стороны ЦИК РТ, территориальных участковых избирательных комиссий для всех наблюдателей и СМИ будут созданы все необходимые условия для работы, подчеркнул он.

На пленарном заседании 5 июня депутаты Госсовета РТ приняли постановление о назначении выборов в республиканский парламент на 8 сентября.

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