Минниханов поручил главам районов еженедельно докладывать о развитии малого и среднего бизнеса

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов уделяет серьёзное внимание вопросам формирования благоприятного инвестиционного климата в республике. Для этого созданы все необходимые институты: бизнес-омбудсмен, Министерство экономики, Агентство инвестиционного развития, всевозможные фонды поддержки предпринимателей. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«По личной инициативе Рустама Нургалиевича еженедельно по два руководителя района докладывают о ситуации с развитием малого и среднего бизнеса на их территориях, какие инфраструктурные решения приняты на местах. Системность таких докладов позволяет видеть динамику, а главное – выявлять слабые места и точечно решать проблемы, с которыми сталкивается бизнес», – сказала Галимова.

Результаты ежегодного исследования инвестиционного климата российских регионов были озвучены сегодня на площадке ПМЭФ-2019. Татарстан занял вторую строчку в национальном рейтинге, уступив лидерство только Москве. «Рейтинг, сформированный Агентством стратегических инициатив, – это по сути справочник по состоянию инвестиционного климата. Каждый год, когда оглашаются результаты, в республике на их основе проводят подробный анализ чувствительных зон в реализации политики поддержки бизнеса», – подчеркнула официальный представитель Казанского Кремля.

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