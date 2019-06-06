Строительное предприятие Алькеевского района выплатило долги по зарплате почти на 160 тыс. рублей

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Осуществляющее деятельность в отрасли строительства предприятие Алькеевского муниципального района погасило задолженность по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«ООО „Алькеево-Спецстрой“ погасило задолженность по зарплате на общую сумму 157,0 тыс. руб. перед 3 работниками», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что предприятие Арского района погасило задолженность по зарплате перед тремя сотрудниками.

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