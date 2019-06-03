Трем жителям Татарстана предприятие Арского района выплатило долги по зарплате

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Задолженность по зарплате перед тремя сотрудниками погасило предприятие Арского района, работающее в сфере обрабатывающих производств. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«ООО „Арское МСО“ Арского муниципального района, осуществляющее свою деятельность в отрасли обрабатывающих производств, погасило задолженность на сумму 22,6 тыс. рублей перед тремя работниками», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что вопрос своевременной оплаты труда предприятиями своим работникам в Татарстане держится на особом контроле. Его курируют республиканская межведомственная комиссия по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и координационный совет по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также правоохранительные органы.

Так, на прошлой неделе усилиями прокуратуры работникам агрофирмы выплатили 2,6 млн рублей долга по зарплате. Прокуроры Камско-Устьинского района РТ выявили нарушения в агрофирме «Буртасы». Выяснилось, что 250 работникам организации не заплатили зарплату за март. В настоящее время все работники получили свои деньги.



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