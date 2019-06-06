Названы самые известные произведения Пушкина

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Самым известным произведением русского писателя и поэта Александра Пушкина, которое читали жители России, является «Сказка о царе Салтане», свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами ВЦИОМ.

85% опрошенных отметили, что читали сказку в стихах еще в школьном возрасте, 34% — уже после окончания школы.

Также в топ популярных вошли роман «Евгений Онегин» (88% респондентов читали произведение в школе, 34% — после окончания школы), поэма «Руслан и Людмила» (88% и 22% соответственно) и повесть «Капитанская дочка» (84% и 14% соответственно).

Менее популярным произведением оказалась повесть «Пиковая дама». 35% опрошенных признались, что не читали ее.

Опрос был проведен в преддверии празднования 220-летия со дня рождения великого поэта. Сегодня по всей стране проводятся мероприятия, приуроченные к этому знаменательному событию. Кроме того, в этот же день, 6 июня, россияне празднуют День русского языка.

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