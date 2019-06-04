В Казани отметят День русского языка и 220-летие со дня рождения Пушкина

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Основные торжества по поводу Дня русского языка и 220-летия со дня рождения великого классика развернутся у памятника Пушкину возле Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



6 июня в 10.30 начнется праздник поэзии, на котором выступят известные поэты и писатели республики.



В 12.30 состоится возложение цветов к памятнику А. С. Пушкина. Планируется, что церемония пройдет при участии Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.



Торжества продолжатся в Татарском театре оперы и балета имени М. Джалиля, где в 13.00 начнется концерт с участием мастеров искусств Татарстана.

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