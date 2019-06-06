Татар-информ

6 июня 2019, 08:16

Спорт

К «Нефтехимику» присоединился защитник Андрей Чуркин

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Спорт

К «Нефтехимику» присоединился защитник Андрей Чуркин

Хоккеист перешел в нижнекамский клуб из «Югры».

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Хоккейный клуб «Нефтехимик» произвел обмен с «Югрой» (Ханты-Мансийск), в результате которого к нижнекамцам присоединился защитник Андрей Чуркин, сообщает пресс-служба клуба. 

Чуркин является воспитанником петербургского хоккея и за прошедший сезон сыграл в составе «Югры» 53 матча, набрав 23 (6 + 17) очка. 

Всего 22-летний хоккеист провел в ВХЛ 154 игры, набрав в них 36 (14 + 22) баллов.

За переход спортсмена «Югра» получила денежную компенсацию.

Ранее к «Нефтехимику» также присоединились нападающий Денис Казионов и американский форвард Мэттью Уайт. 

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