Выпускники смогут узнать свои результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Выпускники российских школ смогут настроить уведомления о статусе экзамена или же узнать результаты ЕГЭ во «ВКонтакте» с помощью приложения «Результаты ЕГЭ», говорится в сообщении разработчиков соцсети.

Приложение было создано студентами НИУ «Высшая школа экономика» на базе платформы VK Mini Apps. Отмечается, что сервис использует информацию с портала Единого государственного экзамена и результаты уже будут доступны в момент их публикации на официальном сайте.

Основной период ЕГЭ-2019 проходит с 27 мая по 1 июля, ОГЭ – с 24 мая до 2 июля. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане двоих выпускников удалили с экзаменов ЕГЭ и ОГЭ за мобильник и шпаргалку.

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