В Татарстане двоих выпускников удалили с экзаменов ЕГЭ и ОГЭ за мобильник и шпаргалку

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Татарстане с начала проведения основного периода государственной итоговой аттестации по одному участнику ЕГЭ и ОГЭ были удалены с экзаменов за нарушения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Департаменте надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ.

«С начала основного периода государственной итоговой аттестации двое участников были удалены с экзаменов. Основанием для удаления одиннадцатиклассника с ЕГЭ по математике стало наличие у него мобильного телефона. Девятиклассница была удалена с ОГЭ по русскому языку за пронос шпаргалки», – рассказали в департаменте.

Из-за нарушений, которые допустили участники ЕГЭ и ОГЭ, их результаты не оцениваются, они имеют право на пересдачу экзаменов в сентябрьские сроки. При этом, как пояснили в ведомстве, выпускник 11-го класса на экзамен по профильной математике уже не допускается и сможет сдавать этот предмет только базового уровня.

По информации Рособрнадзора, за первую неделю основной волны ЕГЭ в целом по России эксперты и общественные наблюдатели выявили 141 нарушителя на ЕГЭ, их результаты аннулировались. Самыми распространенными нарушениями в этом году остаются шпаргалки (56 удаленных с экзаменов) и мобильные телефоны, а также иные средства связи (58 удаленных).

Основной период ЕГЭ-2019 проходит с 27 мая по 1 июля. Участники уже сдали экзамены по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории и химии, русскому языку.

Основной период ОГЭ начался 24 мая с экзаменов по иностранным языкам и продлится до 2 июля.

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