Очередной циклон принесет в Татарстан дожди и грозы

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Завтра, 6 июня, ночью местами, а в светлое время суток – в большинстве районов Татарстана пройдут дожди.

При этом во второй половине дня и вечером местами ожидаются грозы и сильный северо-западный ветер порывами до 15–20 м/с, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», согласно предварительному прогнозу татарстанских синоптиков, ухудшение погодных условий связано с влиянием ложбины циклона, центр которого находится над Западной Сибирью.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +23, +28 градусов.

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