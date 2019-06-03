Ночью на территории Татарстана ожидаются дожди, грозы и шквалистые усиления ветра

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Сегодня днем и ночью 4 июня на территории Татарстана пройдут кратковременные дожди с грозами, местами ожидаются сильный дождь, град, шквалистые усиления ветра до 17 — 22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Минимальные температуры воздуха предстоящей ночью составят +6..+11 градусов. Это связано с тем, что погода в республике формируется под влиянием ложбины северного циклона, а также его активных атмосферных фронтов.

Днем 4 и ночью 5 июня на территорию республики распространит влияние западный антициклон. В связи с этим существенных осадков не ожидается. В светлое время суток температура воздуха в Татарстане составит +16..+21 градус, а в ночью понизится до +5..+10 градусов.

5 июня днем и вечером в республике будут отмечаться небольшие дожди, возможна гроза. Также ожидается порывистый ветер до 17 м/с. Температурный фон повысится: днем ожидается +19..+24 градуса, в западных районах воздух прогреется до +27.

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