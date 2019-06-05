«Это был градообразующий человек»: в Набережных Челнах простились с Леонидом Штейнбергом

(Набережные Челны, 5 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На панихиду по безвременно скончавшемуся почетному гражданину Набережных Челнов, ветерану правоохранительных органов, руководителю ТКФ «Кама-Тракс» и главе НП «Логистика и автоперевозки Татарстана» Леониду Штейнбергу пришли более тысячи жителей и гостей Автограда. Последние, узнав печальную новость, приехали из Казани, Нижнего Новгорода, Москвы, Махачкалы и других городов.

Холл ДК «Энергетик» не смог вместить всех желающих проститься с «вечным комсомольцем и активистом» Челнов. Люди целый час шли к гробу нескончаемым потоком.

В почетном карауле у гроба стояли российский автогонщик, двукратный победитель ралли «Дакар» Фирдаус Кабиров, бывший тренер футбольного клуба «КАМАЗ» Юрий Газзаев, экс-председатель Набережночелнинского суда Ринат Гайфутдинов, начальник службы УФСБ по РТ по Набережным Челнам Сирень Галиакберов, начальник УМВД по городу Надир Закиров и многие другие.

Открывая траурный митинг, директор ДК «Энергетик» и почетный гражданин Набережных Челнов Гульзада Рзаева заметила, что говорить о делах, мероприятиях, событиях, которые были воплощены в жизнь благодаря организаторскому таланту Леонида Штейнберга, можно сутки напролет. Поэтому она ограничилась кратким описанием его биографии, регалий и общественных нагрузок.

Леонид Данилович Штейнберг родился в 1946 году в Житомире в семье военнослужащего. В 1971-м окончил Казанский авиационный институт и был распределён в Набережные Челны на строительство Автограда и комплекса заводов «КАМАЗ». Тогда же возглавил боевую комсомольскую дружину и стал ее бессменным командиром. В 1975 году 29-летнего Леонида Штейнберга направили на работу в органы внутренних дел города на должность заместителя начальника – начальника штаба ГРОВД. В 1983-м возглавил пожарную охрану Челнов. Затем вернулся в милицию. В 1989 году вышел в отставку, в 1991-м создал компанию по грузоперевозкам «Кама-Тракс», в 2005-м стал основателем НП «Логистика и автоперевозки Татарстана». Кроме этого, Штейнберг был членом Совета старейшин города, председателем местной общественной организации «Еврейская национально-культурная автономия», некоторое время работал президентом футбольного клуба «КАМАЗ».

Главный раввин Казани и Татарстана Ицхак Горелик, выступая перед собравшимися, сообщил, что Леонид Штейнберг в последнее время много говорил о необходимости создать в городе синагогу. «Только благодаря его усилиям была получена земля под еврейский молитвенный дом, началась работа над проектно-сметной документацией. Но он не успел завершить начатое. Его жизнь оборвала коварная болезнь. Поэтому его мечту придется воплощать нам», – констатировал священнослужитель.

От имени мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева соболезнования родным и близким выразил руководитель исполкома Ринат Абдуллин. «Наиль Гамбарович хотел лично присутствовать на панихиде, но у него сегодня встреча с руководством страны, поэтому он не смог быть», – объяснил отсутствие главы Автограда сити-менеджер. По словам Рината Абдуллина, Леонид Данилович всегда был включен в жизнь города, никогда не проявлял равнодушия к его проблемам и мог как мудрым советом, так и четким действием способствовать их решению.

«Он никогда не был льстив, занимал по многим вопросам принципиальную позицию и отстаивал ее до конца. Таких сыновей у Набережных Челнов не так уж много. Прискорбно, что они покидают нас», – отметил Абдуллин. Он пообещал, что в городе появится улица или сквер имени Леонида Штейнберга, воплотится в жизнь и его мечта о строительстве синагоги.

Представитель КНИТУ (КАИ) вспомнил о том, что Леонид Штейнберг стоял у истоков создания боевой комсомольской дружины и в далеком 1965 году находился на том же роковом дежурстве, где был убит его друг Артем Айдинов. Этот эпизод из жизни Леонида Штейнберга известен многим челнинцам. От ножа хулигана пострадал и он. «Лезвие прошло в миллиметре от печени. Оно просто соскользнуло с неровного шва, который сделала мама, зашивая порванный карман», – вспоминал потом Леонид Данилович.

«КНИТУ (КАИ) гордится своим выпускником. Неслучайно в этом зале много “каистов“. Леонид Штейнберг был воплощением лучшего, что представляет собой выпускник нашего вуза. Он был всегда там, где было трудно, своими поступками золотыми буквами вписал свое имя в историю университета», – подчеркнул действительный член Академии наук Татарстана, президент КНИТУ (КАИ) Юрий Гортышев.

Глава Агентства госзаказов РТ Яков Геллер рассказал о своей дружбе со Штейнбергом: «Мы с ним появились на свет в одном роддоме в Житомире. И так уж получилось, что долгое время жили в одном доме. Мы были не просто соседями, а по-настоящему дружили. Все знают, что случилось с моим сыном в 1999 году (21-летний Анатолий Геллер был захвачен и вывезен в Чечню, где стал заложником террористов, за него у отца потребовали выкуп в размере 320 тыс. долларов – прим. Т-и). Я не представляю, как бы сложилась судьба моего сына, если бы Леонид не взялся за его освобождение. И таких благодарных Штейнбергу людей в Челнах проживает невероятное количество. Он помогал всем, ни от кого не отмахивался».

Он также заметил: «Есть градообразующие предприятия, а Леонид был градообразующим человеком. Именно на таких людях держатся Набережные Челны».

Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев, который специально приехал из Москвы на похороны, в свою очередь отметил, что не было ни одного случая, когда на обращения из других регионов по поводу того или иного грузоперевозчика, у которого возникли проблемы на территории Татарстана, Штейнберг не откликнулся бы. Он брался за самые трудные случаи и максимально выкладывался, чтобы выручить коллег по цеху.

Начальник Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Борис Смирнов заметил, что жить без Леонида Штейнберга будет трудно. Но остался его моральный кодекс, который еще долгое время будет служить ориентиром для челнинцев и не только для них.

После того, как раввин прочитал молитву, Леонида Штейнберга проводили в последний путь под продолжительные гудки «КАМАЗов», которые выстроились перед ДК «Энергетик». Похоронили его на старом городском кладбище – рядом с могилой его супруги Людмилы Штейнберг.

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