В Набережных Челнах скончался глава НП «Логистика и автоперевозки Татарстана»

(Набережные Челны, 3 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах скончался генеральный директор компании «Кама-Тракс», глава НП «Логистика и автоперевозки Татарстана», почетный гражданин Автограда Леонид Штейнберг.

Леонид Штейнберг родился в 1946 году в городе Житомир Украинской ССР, в 1971 году закончил Казанский авиационный институт. Всю жизнь Леонид Данилович проработал в правоохранительных органах — был первым заместителем начальника УВД. Известен в Набережных Челнах как один из основателей добровольной боевой дружины. В 1991 году создал транспортно-коммерческую фирму «Кама-Тракс». В 2005 году основал и возглавил НП «Логистика и автоперевозки Татарстана».

Как сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» исполнительный директор НП «Логистика и автоперевозки Татарстана» Игорь Черник, Леонид Штейнберг скончался сегодня утром на 73-м году жизни после продолжительной болезни.

«Ушла настоящая эпоха — человек, который создал единственную в стране Ассоциацию грузоперевозчиков, в которую вошли 562 организации, представляющие малый и средний бизнес Набережных Челнов, Нижнекамска, Казани, Бугульмы, Сарманово, Нурлата, Мензелинска, Елабуги. Леонид Штейнберг душой болел за все, за что брался. В этом году он, несмотря на свое тяжелое состояние, собирался 12-й раз проводить соревнования водителей магистральных автопоездов. Все предыдущие соревнования он организовывал сам. В этом году мы в любом случае этот конкурс проведем и посвятим памяти Леонида Штейнберга», — сказал Черник.

Прощание с Леонидом Штейнбергом состоится 5 июня в ДК «Энергетик» в 10 часов.

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