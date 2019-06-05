Полпред Президента РФ в ПФО вручил Премьер-министру Татарстана орден Почета

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сегодня вручил Премьер-министру Татарстана Алексею Песошину орден Почета.

Церемония вручения государственных наград РФ прошла в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Указ о награждении Алексея Песошина «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» в конце марта был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Тогда же орденом Почета был отмечен первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина Наиль Ибрагимов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов награжден орденом Александра Невского.

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