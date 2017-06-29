Министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов награжден орденом Александра Невского

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Ахметов Марат Готович за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом Александра Невского. Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации» был подписан 29 мая и опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Марат Ахметов родился 16 июня 1954 года в селе Хасаншаих Арского района Татарской АССР. Окончил факультет ветеринарии Казанского государственного ветеринарного института (1976 г.), Саратовскую высшую партшколу (1988 г.).

Работал в хозяйствах и учреждениях Балтасинского района: в 1976 — 1978 гг. был ветеринарным врачом в колхозе им. Чапаева, с 1978 по 1983 гг. являлся председателем колхоза «Алга», в 1983 — 1990 гг. — вторым, затем первым секретарем Балтасинского райкома КПСС. С 1990 по 1991 гг. — председатель Балтасинского райсовета народных депутатов, в 1991 — 1999 гг. — глава администрации, в 1992 — 1999 гг. — глава администрации и председатель Балтасинского райсовета. С мая 1999 г. — заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Кандидат сельскохозяйственных наук. Имеет звания заслуженного работника сельского хозяйства РТ и заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации.

Является почетным членом Академии гуманитарных наук и лауреатом Государственной премии в области науки и техники Республики Татарстан.

Награжден орденами Дружбы, «Знак Почета», орденом Почета, серебряной медалью Минсельхоза РФ, медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «80 лет Госкомспорту России», «50 лет начала освоения целинных земель», «В память 1000-летия Казани», Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники.

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