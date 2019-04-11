В театре Камала прокомментировали возмутившую Фишман установку ограждений на набережной озера Кабан

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Руководитель пресс-службы театра Камала Ильшат Латыпов прокомментировал запись помощника Президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой на ее странице в Instagram, где она раскритиковала установку ограждений на набережной озера Кабан во время проведения фестиваля Навруз.

Ильшат Латыпов подчеркнул, что не следует сравнивать свадебные пикники с международным фестивалем, в котором принимают участие официальные делегации из субъектов РФ и зарубежных стран. «За них и их безопасность несем ответственность мы, а не вы», — обратился он к автору поста.

Кроме того, он сослался на постановление Кабинета министров РТ, которое регламентирует правила проведения уличных мероприятий, где прописана необходимость ограждения.

«При выборе условий проведения мероприятий мы отдаем предпочтение правилам МВД, потому что в случае эксцессов будем звонить им, а не вам», — заметил Латыпов и извинился перед казанцами и гостями столицы за причиненные неудобства.

Наталия Фишман-Бекмамбетова в ответ в комментариях подчеркнула, что ее и других казанцев возмутила не сцена фестиваля Навруз во время открытого концерта, а закрытый прием, «во время которого огорождено общественное пространство для всех остальных людей».

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