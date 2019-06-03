(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова раскритиковала установку ограждений на набережной озера Кабан во время проведения фестиваля «Науруз». Об этом она написала в своем Instagram, сделав репост сообщения участника команды «Парки и скверы Татарстана» Ксении Шачневой, которая курирует набережную озера.

«Вы как к ограждениям относитесь? У меня недавно был свадебный пикник на озере Кабан, без единого забора. Город общий, озеро для всех — люди подходили и поздравляли, никто нам не помешал. А в этом случае (на фото) — думала, культура нужна нам, чтобы объединять людей, а не чтобы отгораживать одних от других», — написала помощник Президента РТ.

По словам Ксении Шачневой, на встрече с администратором театра Камала она предложила оставить без ограждений территорию набережной и провести мероприятия фестиваля, не перекрывая проход для горожан.

«Предложение не было принято, аргументы заключались в том, что оставлять сцену и закрытый банкет без ограждений опасно», — написала она.

Несмотря на то, что мэрия Казани официальным письмом поддержала ее предложение, вечером день мероприятия ограждения из фан-барьеров все же были смонтированы, из-за чего там сложно было пройти зрителям.

Куратор подчеркнула, что основой концепции набережной всегда была открытость, и эта территория не требует установки ограждений.

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