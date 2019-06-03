Татар-информ

4 июня 2019, 09:35

Общество

Наталия Фишман-Бекмамбетова раскритиковала установку ограждений на набережной озера Кабан

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Общество

Наталия Фишман-Бекмамбетова раскритиковала установку ограждений на набережной озера Кабан

Фото: Владимир Васильев

Администрация театра Камала установила ограждения на набережной, несмотря на то, что мэрия Казани не поддержала это предложение.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова раскритиковала установку ограждений на набережной озера Кабан во время проведения фестиваля «Науруз». Об этом она написала в своем Instagram, сделав репост сообщения участника команды «Парки и скверы Татарстана» Ксении Шачневой, которая курирует набережную озера.

«Вы как к ограждениям относитесь? У меня недавно был свадебный пикник на озере Кабан, без единого забора. Город общий, озеро для всех — люди подходили и поздравляли, никто нам не помешал. А в этом случае (на фото) — думала, культура нужна нам, чтобы объединять людей, а не чтобы отгораживать одних от других», — написала помощник Президента РТ.

По словам Ксении Шачневой, на встрече с администратором театра Камала она предложила оставить без ограждений территорию набережной и провести мероприятия фестиваля, не перекрывая проход для горожан. 

«Предложение не было принято, аргументы заключались в том, что оставлять сцену и закрытый банкет без ограждений опасно», — написала она.

Несмотря на то, что мэрия Казани официальным письмом поддержала ее предложение, вечером день мероприятия ограждения из фан-барьеров все же были смонтированы, из-за чего там сложно было пройти зрителям. 

Куратор подчеркнула, что основой концепции набережной всегда была открытость, и эта территория не требует установки ограждений.

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Вы как к ограждениям относитесь? У меня недавно был свадебный пикник на озере Кабан, без единого забора. Город общий, озеро для всех — люди подходили и поздравляли, никто нам не помешал. А в этом случае (на фото) — думала, культура нужна нам, чтобы объединять людей, а не чтобы отгораживать одних от других. Вот куратор пишет: @ksyushachneva ・・・ 21 мая со мной связался администратор театра Камала и договорился о встрече, чтобы обсудить мероприятия фестиваля Науруз, которые должны были проходить в том числе и на набережной. Это два спектакля на открытом воздухе и приветственный банкет для участников фестиваля с концертом башкирского исполнителя на террасе Хумо. У меня не было (и нет) никаких вопросов к содержательной части самих мероприятий. Вопросы были к организации ограждений на нижней палубе у террасы Хумо. Мы предложили оставить территорию набережной открытой и провести те же мероприятия, не перекрывая проход для горожан. Предложение не было принято, аргументы заключались в том, что оставлять сцену и закрытый банкет без ограждений опасно. На набережной за прошедший год прошло более 140 открытых мероприятий, ни одно из которых не потребовало установки заборов или ограждений. Сложно поверить в то, что такая необходимость появилась, тем более у организации, много лет проводящей один из крупнейших театральных фестиваль в городе. Официальным письмом Мэрии Казани мероприятие было согласовано без ограждений. Однако вечером в день мероприятия ограждения из фан-барьеров всё-таки были смонтированы вокруг сцены и террасы ресторана, с узким проходом вдоль воды, через который невозможно было пройти из-за столпившихся вокруг сцены зрителей. Основой концепции набережной всегда была открытость: открытый выход к воде, открытые для всех жителей мероприятия (концерты, спектакли, кинопоказы и спортивные занятия), открытый плэйлист, открытая сцена с возможностью выступить для музыкантов. Мы настаиваем на том, что территория набережной принадлежит горожанам, и не требует установки ограждений для проведения подобных мероприятий.

Публикация от Natalia Fishman-Bekmambetova (@nataliafishmanbekmambetova)

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